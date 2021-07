REIN SIKK 60 | Lihtsa maainimese suur sünnipäev

Kõik pikemalt ajakirjandust jälginud inimesed teavad, et Rein Sikku ei hoia tantsupeolt eemal välk, pauk, päike ega rahe. Kargab kaerajaani ja ise kirjutab samal ajal reportaaže.

Aga ka ballett pole talle võõras.

“Ja siis hakkasid tunda andma sellised lihased, millest ma ei teadnudki, et need olemas on.”

Nii ütles Rein veidike häbelikult siis, kui oli hakanud teiste rõõmsate keskealistega Rakveres Jānis Garancise juures piruette ja arabeske õppima.

Reinu pealt võib näha, et uued asjad ei väsita, need hoopis virgutavad!

✿ Ta tahab õue ✿



Kui uks praokile jääb, on reporter Sikk sealt vahelt kohe väljas. Andke talle ükskõik mis rahvusest inimene, küll Rein temalt teada saab, mis too arvab külapoest, bussiühendusest või Pätsi monumendist.

Inimestega suhtlemine on Reinu rõõm. Kui vastik viirus meid tubadesse sulges, pani Rein hoogu juurde sotsiaalmeedias suhtlemisele. Nõndaviisi on ta kokku kogunud suured pildigaleriid sellest, milliseid maske inimesed kannavad või milliseid kasvuhooneid keegi endale teinud on.

“Minu asi on küsida,” armastab Rein öelda. Ja talle ka vastatakse.

✿ Ta paneb tähele ✿

Rein vaatab tihtipeale sinna, kuhu teised pilku ei pööra. Lava taha, tagaukse juurde, viimasesse pinki, kööki. Sinna, kus on need, kes püünele ei püüa ronida, kuid on kiitust ja märkamist väärt.

Reinu Eestis on koht kõigile. Seal ei ole keegi liiga väike ega tähtsusetu, igaüks võib oma mõtetest rääkida ja tohib välja paista.

Esireas istujat intervjueerida oskab igaüks, aga eks katsu jutule saada napisõnalise maamehega või ujeda memmega.

Kui Rein kahe aasta eest Virumaa Kultuuripärli tiitli sai, tunnustati tema kirjutatud raamatut “Minu Virumaa” kui haaravat ülevaadet piirkonna viimase 30 aasta sündmustest ja veel nii mõndagi. Kuid lõpuks tõdesid tunnustajad, et tegelikult teeb Reinu tõeliseks pärliks oskus tavalisi inimesi järjekindlalt märgata ja väärtustada.

✿ Ta on kohal ✿