Iraani pagulaspere rääkis oma loo Taevaskoja metsade vahel: meil tekkis kodumaal probleem, sest ma olen filmitegija

Jooksen Tartu vaksalist suure hooga läbi ja istun rongi. Väljas on palav, sees on veel palavam, aga uudishimu on suurem. „Taevaskotta, palun,“ tellin. „No muidugi,“ naerab kontrolör ja viipab teatraalselt üle puupüsti täis vaguni, „kõik lähevad ju täna Taevaskotta, mujale nad ei lähegi!“.