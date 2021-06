Müüt purustatud: seadused ei takista toidu annetamist

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Keskkonnateadlikkuse suurendamisele pühendunud SA Rohetiiger korraldas koos Õiguskantsleri Kantselei ja advokaadibürooga Sorainen õigustalgud, et teada saada, millised juriidilised takistused ei võimalda toidu raiskamist vähendada ja seda annetada. Inimesed saatsid oma tähelepanekuid ja Sorainen tegi põhjaliku olukorra analüüsi. Selgus, et levivad müüdid, millel pole alust.

“Olin arvamusel, et meil on probleem seadusloomes, aga minu jaoks oli kõige suurem üllatus see, et seal ei ole muud probleemi kui õigusselgus. Ehk siis inimesed ei saa seadustest päris selgelt aru,” ütles Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverk. “Kuna seadused tulevad Euroopa Liidust, siis pead olema jurist, et neist aru saada. Seega on lihtne lasta müütidel lennata.”

Küll aga selgus, et käibe-, tulu- ja erisoodustusmaksu osas võiks seadusi täpsustada.