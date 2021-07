Kas aastaid tagasi metsaärisse sukeldunud vastne Eesti autospordi liidu president Toivo Asmer oskas ennustada säärast edu? Timber.ee – kuue aastaga nullist 50 miljonini

Seevastu on tähelepanuväärne fakt, et enamik metsamaid ja raieõigusi on timber.ee oksjonikeskkonnas kaubaks läinud 10% kuni 40% kõrgema hinnaga, kui seda on olnud nii müüja soovitud alghind või turult saadud kõrgeim hinnapakkumine. „Siinkohal ei hakka me isegi välja tooma neid iganädalasi naeruväärseid summasid, mida metsaomanikele telefonikõnedega pakutakse, kuigi üks neist väärib siiski taas meenutamist. See on pikantne lugu, mida ei suutnud uskuda isegi meie kõike näinud ja -kuulnud metsaspetsialistid . Möödunud aastal pakuti nimelt ühele metsaomanikule tema metsakinnistu eest, mille tegelik väärtus oli üle paarisaja tuhande euro, kõigest paarkümmend tuhat eurot. Metsaomanik oli juba notaris peaaegu tehingut sõlmimas, kuid miski sundis teda lepingule siiski alla mitte kirjutama, Ja õigesti ta ka tegi! Õnneks leidis see metsaomanik tee meie metsaspetsialisti jutule ja otsustaski oksjoni kasuks, kust ta sai oma kinnistute eest õiglase hinna ja natuke veel pealegi,“ meenutab Krigul, märkides, et selliseid lugusid, kus omanikel pole oma vara väärtuse kohta mitte mingisugust ülevaadet ning pahatahtlike huvidega kährikud seda noolivad, on palju.

Seda tehakse ja üritatakse teha jätkuvalt, kuid skeemitamisele on tugevalt kannale astunud Asmeri ja kaaskonna oksjonikeskkonna läbipaistvus, mis on viinud juba mõne aastaga pettuste olulise vähenemiseni. AS Timber turundusjuht ja kolmas asutajaliige Ott Krigul märgib, et nende metsaspetsialistide jutule satub iganädalaselt metsaomanikke, kellele on lubatud suursuguselt metsakinnistu või metsamaterjali eest turu parimat hinda, mis tegelikult ei küündi isegi parima tahtmise juures turuhinna lähedalegi.

AS Timberi asutaja ja juhatuse liige Jaakko Kuusk ütleb, et Timber sündis peaasjalikult põhjusel, et „ühel hetkel saime me lihtsalt aru, kui viisakalt öeldes mustas augus kogu sektoris valitsev olukord oli ning kui nahaalselt nööriti lihtsaid metsaomanikke, kes heas usus oma metsa raieõiguse mõnele vahendusfirmale kandikul ette ladusid teadmata, et tegelikult võetakse neilt seitse nahka.“

Jaakko Kuusk lisab, et metsa müük ja selle raiumine nõuab usaldusväärseid partnereid ning AS Timber on suutnud selles osas oma rolli ja eesmärki nende 6 aasta jooksul täita. „Enampakkumise kaudu saab metsaomanik keskmisest turuhinnast sageli lausa mitukümmend protsenti kõrgemat hinda ja seda isegi juhul, kui lahutame sellest oma teenustasu (5%). Kõigele lisaks saab metsaomanik kindlustunde, et töid teostatakse metsas raiemüügi korral eeskujulikult, sest oleme võtnud endale ja seadnud metsa osta soovivatele firmadele/eraisikutele lepinguga kohustuse teostada töid nii, et hiljem poleks sellest metsaomanikule kahju ega lisakulu.“ Kui juhtub, et midagi läheb sellest kõigest hoolimata nihu, sekkub juba AS Timber, ega jäta asja pooleli ning juhuse hooleks laheneda. Selline kolmanda osapoole roll metsaäris tekkinud vaidlustes on oluline, kuna selleta on tavapraktika ikka selline, et kaotajaks jääb lihtsalt nõrgem, kelleks üldjuhul osutub metsaomanik ning siinkohal muutub teisejärguliseks küsimus, kellel siiski on vaidluses õigus.

Algus polnud Asmerile aga sugugi nii roosiline, kui esialgu tundub

Toivo meenutab, et kui tema kõrval poleks toona olnud selliseid mehi nagu Jaakko ja Ott, poleks täna olnud ka Timberit, sest nagu ta ise ütleb, on ta selle ajastu mees, kellele on keeruline selgitada, kuidas asjad internetis toimivad. „Mulle öeldi alguses korduvalt, et netis võid sa müüa kleite, kotte ja meiki, kuid metsa küll mitte!“