Konkurss AASTA PÕLLUMEES | Pajumäe talu juustud üllatavad kookose ja maapirni maitsega

Noor peremees Viljar Veidenberg on Pajumäe talus jõuliselt ühendanud traditsioonilise tootmise innovatsiooniga. Keset talupidamist uhkeldab uus meierei, sinna kõrvale on rajatud päikesepark. Taamal aga nosib piimakari rahulikult karjamaal. Taluteed on saanud kõvakatte ja meiereis võetakse vastu ka turismigruppe, kes saavad jogurtite-kohupiimade valmimist jälgida läbi klaasi.