Iseloomuliku kuju, värvi, lõhna ja maitse tõttu on kukeseent teistest seeneliikidest võrdlemisi kerge eristada – eksimisvõimalust sisuliselt pole. Kukeseene viljakeha värv ulatub kollasest heledama oranžini, see on lihakas ja sageli lehtrikujuline.