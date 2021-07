„Aasta põllumehe“ ringkäik: lakooni lambad, limusiini veised ja itaalia taluniku burratad

Aasta põllumehe žüriisse kuulub teiste seas maaeluminister Urmas Kruuse, samuti kunagine minister Ivari Padar – nii liigubki nädala algul meie Maalehe buss kitsastel külavaheteedel, eri ametkondade kõrged esindajad peal, läbi mitme maakonna, et hinnata põllumeeste maamajandamist Läänemaalt Põlvamaani.

Täna hommikul kogunes konkursi „Aasta põllumees 2021“ žürii Mulgimaale Abja-Vanamõisa külla, kus Pajumäe talus võtab hindajad vastu noorperemees Viljar Veidenberg, kes on tänavu esitatud kandideerima aasta põllumehe konkursile.

Viljari isa Arvo Veidenberg - tuntud taluliikumise edendaja, kes on pojale üle andnud kogu oma elutöö Pajumäe talus ja on praegu talus nõuniku ametis, on poja tegemistega igati rahul.

Mitu korda võidu piiril

„Viljar käib minu jälgedes, aga tema sammud on pikemad. Mina kandideerisin aasta põllumeheks mitu korda, paraku olen ikka olnud teise koha peal nagu Keres,“ rääkis Arvo Veidenberg.