Varasemalt on ettevõte valmistanud 15 iseliikuvat masinat, mida on katsetatud nii Eestis kui ka piiri taga. Juuni alguses edukalt esimesed testkilomeetrid läbinud ja Transpordiametilt avalikus liikluses osalemiseks loa saanud vesinikbuss sündis tänu veebruaris 2020 alanud koostööle. Sõiduk liigub Tartu Ülikoolis arendatud madalatemperatuurilise vesinikuelemendi jõul, mis toodab elektrit vesinikust otse Auve Techi loodud iseliikuvas bussis.

Vesinikbuss mahutab kuni kuus reisijat ja on mõeldud eeskätt nn viimase miili transpordiühenduste parandamiseks. Sarnaselt teistele Auve Tech sõidukitele on buss võimeline ilma inimese sekkumiseta sõitma nii avalikus liikluses kui poolsuletud aladel, tema liikumist on võimalik jälgida ja vajadusel korrigeerida distantsjuhtimise abil.