Loomapidajate hirm oli seekord asjatu, silotegu õnnestus ja talvel lehmad nälga ei jää

Esimese niite eel tekitas muret pikalt enne silohooaja algust püsinud jahe ja vihmane ilm. Taimede kasv osas piirkondades peatus külma tõttu. Olukorra päästis kuu teises pooles saabunud temperatuuritõus, mis koos mullas oleva niiskusega soosis kiiret ja lopsakat rohukasvu. Esimese niite algus jäi mai lõppu ja juuni algusesse. Siloseire analüüside järgi oli see optimaalne aeg.

Optimaalne aeg tähendab kompromissi niidetava massi ja selle toiteväärtuse vahel. Mida noorem taimik, seda kõrgem toitainetesisaldus, kuid väike saak. Vana taimik annab rohkem silomaterjali, kuid see on madala toiteväärtuse ja seeduvusega. Niisiis on kompromiss seal, kus saagikuse tõusu ja toiteväärtuse languse kõver ristuvad.