Tahad ise jogurtit teha? Hapukurgid kipuvad untsu minema? Eesti teadlaste loodud juuretistega saab sellega hakkama ka kõige kehvem kodukokk

Kuna kodune kokkamine ja isetegemine on läinud aina rohkem moodi, otsustati üle 15 aasta bakterite uurimisega tegelnud OÜs BioCC mullu luua kasulikke baktereid sisaldavad juuretised.

See tähendas, et teadlased said kõvasti hapukurki ja -kapsast mekkida, et parim tulemus välja valida. “See oli nagu missivalimine – algul oli pikk rivi, kuid lõpuks jäi tippu kõige parem ja selle võistluse võitis kõige andekam,” tõi ettevõtte teadus- ja arendusjuht Epp Songisepp võrdluse parima piimhappebakterite kombinatsiooni valimise kohta.

Esimeseks pääsukeseks oli eelmisel suvel poodidesse jõudnud hapukurkide valmistamise juuretis. See sisaldab elusat piimhappebakterit TAK59 ja maitseaineid – tilli, koriandrit, musta pipart, mädarõigast jne. Tarbijad võtsid uudistoote isukalt vastu.

Nüüdseks on müügil juba kuus erinevat juuretist, mis annavad elule teise meki ka lõunamaades, kus Eestis nii tavapärane hapendamine ei pruugi õnnestuda.