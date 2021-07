Nimelt on püsilillepeenra rajamise üks eesmärke see, et sinna ei oleks jäänud ühtki püsiumbrohu juurt. Juuni keskel toimus Kärstna mõisas püsilillepeenra hooldamise töötuba ja seal ütles aednik Maria Palusalu, et kui teie lillepeenral kasvab naati, siis sel suvel pole teil enam vaja midagi teha: “Naadipealsete kitkumine on mõttetu töö ega anna mingit kasu, sest kuni juured on maas, kasvab naat uuesti.”

Et naadist lõplikult lahti saada, soovitab ta peenra uuesti rajada.