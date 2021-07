Teravilja ja kartuli ikaldus on tõenäoline, loodetavasti mitte kogu Eestis

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Tundub, et ikkagi suviviljadel on põuakahjustused ilmsemad. Vähemasti täna on põldudel juba põualaike märgata ja peamiselt suviteraviljadel,” rääkis ASi Pajusi ABF juhatuse liige Lembit Paal.

Tema põllumaa asub Põhja-Eesti omaga sarnasel õhukese mullakattega alal, mis kuivab kiiresti läbi. “Seepärast oleme pisut ärevad küll, et kui see põud jätkub, siis mis meie põllukultuuridest saab,” sõnas Paal.

Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) teaduri Reine Koppeli hinnangul ei pruugi suviteraviljadele enam kasu olla ka sajust.

Kartuliga on aga teine lugu.