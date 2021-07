TELESOOVITUSED | “Eesti mäng”, Hendrik Toompere ja Jelizaveta Fjodorovna

Suvine “Eesti mäng”

Koguperesaade “Eesti mäng” alustas sel nädalal üheteistkümnendat hoo­aega. Eesti riigi iseseisvuse taastamisest möödub tänavu 30 aastat, seega on igati asjakohane meenutada pöördelisi sündmusi, aga ka paljusid teisi tõsiasju Eesti kaugemast ja lähemast minevikust. Esmakordselt saate ajaloos kõlavad stuudios ka televaatajate saadetud küsimused. Stuudios on Gaute Kivistik koos assistent Britt Kõrsmaaga (pildil). “Eesti mäng” on ETV ekraanil esmaspäevast neljapäevani kell 20.30.