Saialilletõmmis, rasvane kätekreem ja leotavad vannid. Kuidas hooldada peale aiatöid käsi?

Suvel on aednikul palju tööd – rohimine, marjade korjamine, taimede eest hoolitsemine jne. Kõik see jätab jälje ka kätele, mis tähendab, et need vajavad nüüd täiendavat hoolt.