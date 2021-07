Järgmise suve kuumade ilmade talumiseks tuleb valmistuma hakata juba praegu

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Palava ilma korral on higistamine see, mis aitab kehal maha jahtuda. Ega rohkem võimalusi olegi,” selgitab inimorganismis toimuvaid protsesse perearst Anneli Talvik.

Tallinna Tehnikaülikooli liginullenergiahoonete uurimisrühma juht professor Jarek Kurnitski ütleb, et kliima soojenemise jätkudes tuleb Eestis kasutusele võtta ka Lõuna-Euroopas hästi tuntud aknaluugid, mis päevaks kinni pannakse.

Ühena vähestest tunnevad end kuumalaine ajal hästi kassid Saaremaal Nurrunurga nime kandvas kasside ajutises hoiukodus. Toas hoiab temperatuuri kliimaseade ja sealt saab otse läbi väikese avause minna õue. NB! Vaata galeriid!

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt peab töökoha sisekliima – õhutemperatuur ja -niiskus ning õhu liikumise kiirus – olema tööülesande täitmiseks sobiv, tagada tuleb töökohtade varustatus värske õhuga.

