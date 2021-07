Salarelv kliimamuutuste vastu. Tõeline rohepööre algab taimekasvatusest

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Vaid metsanduses ja taimekasvatuses saame tegutseda nii, et kulutame energiat vähem, kui pärast tagasi saame. Võimalik on see tänu looduslikule päikeseenergia salvestamisele ehk fotosünteesile.

Fotosüntees on looduslik energia sidumise protsess, tänu millele on maakeral elu ja me saame kasutada miljonite aastate kestel salvestatut. Päikeseenergia salvestub fotosünteesi käigus taimedes: kasutades vett ja süsihappegaasi, tekivad suhkrud. Need omakorda muutuvad taimes püsivamasse vormi – tärkliseks ning pikkade aastate jooksul on biomassist tekkinud kivisüsi, nafta, looduslik gaas jne.

Kui palju aga saadud energiast salvestatakse ja kui kauaks ning, vastupidi, kui palju süsinikku atmosfääri lendub, sõltub palju põllul kasutatavast tehnoloogiast.