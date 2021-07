Esimesed kombainid, mis vilja kuivaks teraks koristasid, sõitsid tänavu põldu Eesti kohta erakordselt vara, juba 4.–5 juulil. Sellel on kaks peamist põhjust: esiteks leidub siinmail veel talirüpsi kasvatajaid – talirüps valmibki kõige varem, ja teiseks on iga aastaga laienenud ka taliodra külvipind. Kui eelmist nädalat võib pidada talirüpsi nädalaks, siis käesolev on taliodra nädal.