Meteoroloog, poliitik ja ajakirjanik, kes pidas võitlust ilmakeskuse ümber

Ajendi käesoleva kirjatüki kirjutamiseks sain kuuldud uudisest, et Postimehe uues Tallinna toimetuse majas olevat üks koosolekuruumidest saanud August Tõllassepa nime. Kaaskodanike austamise viise on mitmeid, alates nimelistest pargipinkidest ja ülikoolide auditooriumidest kuni staadionide või isegi linnadeni. Pea iga kord, kui buss sõidab pealinna aerodroomist mööda, meenub mulle, et too on ju Lennart Meri nimeline ehk hellitlevalt – Lennu väli…

Kes oli aga August Tõllassepp, kes osutus vääriliseks andma nime ruumile meie teada-tuntud ajakirjanduskorüfeede nagu Johann Voldemar Jannsen jt kõrval?