KATSE | Kuidas karjamaal olevaid veiseid vereimejate eest kaitsta

Tundub, et verd imevad putukad on nii väikesed, et mis kahju nad ikka saaksid suurtele loomadele teha, kuid tegelikkus on õõvastav. Kümmekond aastat tagasi hukkus Lätis kihulaste rünnakute järel mitu karilooma. Ka siinsed loomad ei jäänud puutumata.

Mahedalt karjamaal peetavaid loomi on putukarünnakute eest kaitsta eriti keeruline, toimivaid peletavaid aineid müügil pole.

Kuna Euroopas ei käi veised enam eriti karjamaal, on seda teemat vähe uuritud. MTÜ Liivimaa Lihaveis otsustas PRIA toetusega viis aastat vältava innovatsiooniprojekti käigus probleemile lahenduse leida.