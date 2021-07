Veel mõni aasta tagasi Meelis eriti oma metsa ei tikkunud – vaatas, et kena roheline sein, las seisab ja kasvab. Kui aga sõber oma metsast üraskikahjud avastas, hakkas ka Meelis oma metsa seisukorra kohta uurima ning tuligi välja, et rohelise seina taga on üraskid ka tema metsas päris palju hävitustööd teinud.