Itaalia talunik Denis Pretto on rajanud Tartumaale Viinamärdi tallu otsekui väikese Itaalia, siin kõlab vaheldumisi itaalia ja eesti keel, kui peremees valmistab talumeiereis itaaliapäraseid tooteid: meiereis valmivad stracciatella'd, burrata'd, mozzarella'd ja pecorino tüüpi juustud, mida saab maitsta peenemates restoranides, aga müüakse ka suuremates kaubanduskeskustes. Talulaudas aga peetakse haruldasi lakooni tõugu piimalambaid, need loomad on ainulaadsed Eestis.