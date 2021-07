Suur osa Gunnari metsi langetas piirkonda 2000ndate alguses raputanud Tudu torm. Tänaseks on seal aga kasvamas kenad noored metsad, mida valgustusraiega tulevikumetsaks kujundada, kui lubatakse.

Sageli aga ei lubata ja see teeb Gunnaril hinge täis. Nimelt on mitukümmend hektarit tema metsast range kaitse alla võetud, sest seal on sobiv elupaik lendoravale. Samas lendoravat ennast tema metsades ei ela.