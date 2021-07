Kalev Krautmann teeb hea meelega juttu ka läbi oma metsa matkajatega

Krautmanni mets asub Porkuni maastikukaitsealal, mistõttu on seal majandamisele seatud mitmeid looduskaitselisi piiranguid. See aga Kalevit väga ei häiri, sest talle meeldibki oma metsas tasapisi nokitseda. Mure tekib ainult siis, kui on näha, et mõni kahjustaja metsale liiga hakkab tegema.