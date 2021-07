| METSAMAJANDAJATE KONKURSS |



Reena Ailt-Tamm ja tema õde said 2019. a suvel onult päranduseks võssakasvanud metsamaa ning veidi põllumaad, mis oli juba varasemalt välja renditud. Piirkond on õdedele tuttav, sest ka täna on piirinaabriks nende ema.