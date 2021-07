Avatud talud – isegi karu näitas küüsi ja kits oma nelja sarve

„Riputasime avatud talude päeval oma õue soojustusmati karu küünejälgedega ja inimesed ehmusid algul päris ära, et kas teil tõesti käib karu siin taluhoovis ringi,“ rääkis Puusepa mesindustalu perenaine Maarika Puusepp Pärnumaalt Uulust. Perenaine lisas naerdes, et nad rahustasid rahva maha: neil on mesitarud 100 km raadiuses laiali ja mõmmikud käivad aeg-ajalt ikka kaugemal Nigula looduskaitsealal tarude kallal maiustamas. Sealt need karujäljed saidki võetud.

Puusepa mesindustalu oli avatud kahel päeval, selle aja jooksul käis kohapeal umbes 600 inimest. Rahvas sai mett maitsta ja õuel katlasuppi süüa ning lapsed jalutasid ringi, küülikud rihma otsas.