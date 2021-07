“Mõtlesin vahepeal, et panen teleka kinni,” räägib elevil õpetaja Embi Hunt olümpia epeevehklemise kullamatši pinevatest ja närvesöövatest hetkedest. Möödas on vaid paar minutit sellest, kui ta õpilane Katrina Lehis on lisaks individuaalsele pronksile ka naiskondliku olümpiakulla välja vehelnud.

Toome välja tundmatuid, kuid tähendusrikkaid seiku kahekordse olümpiavehklemise sangari Katrina Lehise elust. Meenutab vehkleja klassijuhataja.