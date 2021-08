Haapsalu on üks mu lemmiklinnu. Ei saanud ta selleks küll mitte kohe, hopsti, vaid vaikselt südame külge kasvades. Ta on mu elupaigast tubli autosõidutunni kaugusel, mis annab – pärast väikest majanduslikku kalkulatsiooni – siiski südamele loa sinna lihtsalt kohvi jooma minna.

Joome tassi piimaga kohvi Müüriääre kohvikus, sööme kõrvale tüki pirni-beseekooki ja otsustame, kuhu me täna veel läheme. See on natuke isegi imelik ja samavõrd imeline võimalus – sul on veidi aega, parasjagu võhma ja küllalt huvi, et linnas ringi vaadata. Tõmmata kopsu sõõm mereõhku, aga teist sama palju ka ajaloo hõngu.

Nüüd on jalutamine veel ühe abivahendi võrra lihtsamaks tehtud, sest Pegasuse kirjastuselt ja ajalehe Lääne Elu peatoimetaja Kaire Reiljani sulest ilmus raamat "Jalutajana vanas Haapsalus".