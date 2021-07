Tõllu õnnetus juhtus ilmselt seoses ümberehitusega

Tema versioon oli, et Tõllu peamootoritega võeti sildumiskurss/algkiirus ja siis oleks pidanud järg üle minema vööritrasteritele, mis laeva liikumist pidurdavad ja külgtrasterid pidanuks suunama laeva vastu kai vendreid. Trasterid aga ei käivitunud ja laev sõitis inertsist algkursil sildumiskaisse sisse.

Tõll sõitis 22. juulil Kuivastu sadamas kaisse. Sel nädalal teatas TS laevad, et see ei juhtunud inimliku vea tõttu, vaid laeva pidama saamisel tekkis tehniline tõrge.

“Vaatasime üle kõik meil olevad materjalid seoses parvlaevaga Tõll juhtunud õnnetusega. Nende põhjal saame otsustada, et laeva juhtinud vanemtüürimees tegi enda poolt kõik, et laev seisma saada,” selgitas TS Laevade juhatuse liige ja laevandusvaldkonna juht Guldar Kivro sisejuurdluse komisjoni otsust. “Kõik viitab sellele, et Tõllu õnnetuse puhul oli tegemist tehnilise rikkega. Milles rike täpsemalt seisnes, seda näitab edasine uurimine.”