Murukonkursi võitnud õpetajate pere unistaski robotniidukist

Saatekirjas seisis: “Meie hoovis on olnud kogu aeg kaunis ja tihe muru. Kui me omale kodu soetasime, siis enne sissekolimist renoveerisime maja põhjalikult. Küttesüsteemi valikul pakkus ehitaja välja ka võimaluse panna hoovi maakütte torud. Kuna aga kogu aed oli ilus, siis elukaaslane oli rangelt selle vastu. Mäletan, kui ta mulle ütles, et enamiku majast lõhkusite juba maha, muru ma teil üles künda ei luba.”

Foto sünni kohta lisas Raido Rebane hiljem, auhinnast teada saamise järel, et talle kui Maalehe pidevale lugejale hakkas murukonkursi väljakuulutamine kohe silma.

“Mõtlesime mitu korda, kuidas murukonkursile pilti teha. Margit jäädvustas nii katuse­aknast, õue pealt kui ka kiige otsast. Ühel õhtul, kui lapsed olid magama pandud, turgatas, et täna ongi viimane päev.” Nii läkski teele üks proovipiltidest, sest seda õiget ei jõutudki teha. Aga saadetu pälvis siiski 810 hääletanust 305 toetuse.

Raido on Karlova kooli kehalise kasvatuse õpetaja ja korvpallitreener, elukaaslane Margit Metsla aga Tabivere põhikooli inglise keele õpetaja ja rahvatantsuedendaja, kes praegu on nende kolmanda lapsega lapsepuhkusel.

Mis võidu toonud murusse puutub, siis Raido tunnistab, et ta on hooldatud ja niidetud muru pooldaja, kuigi praegune trend näib olevat vastupidine. “Aga seda elurikkusega muru on mul tagahoovis ka piisavalt,” mainib ta.

Suvisel põuaperioodil nägi muru niidukit vaid korra mitme nädala jooksul. Midagi muud erilist muruga peale niitmise tehtud pole. “Peamine, et lapsed saaksid seal paljajalu joosta,” mainib Raido ja lisab, et tegelikult on nad Margitiga arutanud robotniiduki hankimist küll.

Maalehe murukonkursi auhinnad panid välja Stihl ja Baltic Agro.