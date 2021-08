Soomes töötanud Eesti ehitusmees võitis üle 6,5 miljoni euro

Eesti mees mängis maailma üht levinumat mängu Mega Moolah. Ta ütles, et mängib üldiselt väikeste panustega ja kokkuvõttes on väikses plussis. Nüüd polnud ta ammu mänginud ja sai tõsise šoki, kui tuli jackpot, rääkis ta Optibeti Soome inimestele. „Ma ei ole kunagi peaaegu midagi võitnud. See oli uskumatu tunne, mida mäletan kindlasti oma elu lõpuni. Esialgse šoki järel hakkasid pidutsema. Mu naine ja kaks last ei uskunud võitu enne, kui näitasin neile oma saldot.”

Mees tunnistas ka, et magada ta järgmisel ööl ei saanud, aga sellest pole midagi, sest ta pidas nagunii öö läbi pidu.