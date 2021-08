Kas sajunädal päästab veel midagi aias ja põllul?

“Sel aastal oli võtmeks õige külvi- ja istutusaeg. Kes sellega hiljaks jäi, peab kahjuks kehva saagiga leppima,” ütleb Mäotsa talu perenaine Maarja Koivuoja Järvamaalt.

“Rabarber jõudis juunis kenasti täis kasvada ja siirup sai auruti abil pudelitesse villitud,” räägib Koivuoja. Ta lisab, et näiteks füüsalile on see kuivus ja kuumus sobinud. “Kui eelmisel aastal kasvatasin füüsalit vaid kasvuhoones, siis sel aastal on ta lausa invasiivselt vallutanud kogu mu aiamaa.”

Ka veinimeister Tiina Kuuler kinnitab, et rabarberit põud ei seganud, sest selle peab juba enne jaani käärima panema. Samas vaatab ta murelikult alõtša- ja ploomipuid, mis muudkui pillavad vilju maha. Umbes veerand on juba maha pudenenud. Ka aroonia paistab peenike ja nigel. “Aga lootust on, et vihm midagi päästab,” sõnab ta.