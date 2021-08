Pärnu aitab eakatel vaktsineerimistõendid välja printida

Pärnu Keskraamatukogu on augustis avatud esmaspäevast reedeni kell 10-18 ja laupäeviti kell 10-15. Ranna raamatukogu (Papiniidu 50) on avatud esmaspäevast reedeni kell 10-18, Rääma raamatukogu (Kaevu 27) teisipäevast reedeni kell 10-18 ja laupäeviti kell 10-15.



Aruvälja raamatukogu töötab augustis esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 11-18, Jõõpre raamatukogu teisipäeviti kell 10-16, kolmapäeviti kell 10-18 ja pühapäeviti kell 10-14. Lavassaare raamatukogu on augustis avatud teisipäeviti kell 11-17 ning kolmapäeviti, neljapäeviti ja reedeti 12-18. Lindi raamatukogu on 16. augustini suletud, pärast seda on lahtioleku aegadeks esmaspäeviti, teisipäeviti ja kolmapäeviti kell 10-16 ja neljapäeviti kell 13.30-17.30.