Teadlased hakkavad mullaelustiku seiremeetodeid arendama

„Senine koostöö tootjatega on olnud väga positiivne – Eesti põllumees teab mulla väärtust ning on selle paremaks mõistmiseks igati abivalmis,“ kinnitavad senist kogemust nii Põllumajandusuuringute Keskuse mullaseire büroo juht Priit Penu ja ka Tanel Vahter. Tänavu keskendutakse mullaproovide kogumisel seni vähemuuritud piirkondadele Viljandimaal, Valgamaal, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal ja Harjumaal. Uuringusse sattunud põldude omanikega kontakteerutakse, et kogenud Põllumajandusuuringute Keskuse proovivõtjad saaks proove koguda.

„Mullaelustiku hindamiseks on sobilikum aeg vahetult pärast koristust. Põuaga on koristusaeg enamikel kultuuridel saabunud aga erakordselt vara. Proovide kogumiseks on tulnud valmistuda väga kiiresti. Samas on kindlasti väga põnev näha, kuidas põuased tingimused mullaelustikku mõjutavad ning kas põua mõju oleneb ka põllu majandamisviisidest. Erakordne aasta annab selleks kõige halva kõrval siiski hea võimaluse,“ leiab Vahter.