Enam kui 24 000 seenehuvilist koondavas Facebooki grupis “Eestimaa seened” käesoleva kuu alguses postitatud pildid on valdavalt puude peal kasvavatest seentest. Pilte on jaganud ka mõni õnnelik kukeseente leidja. Juuli lõpust on näiteks ka mitu valge kärbseseene pilti. Üldiselt on liiklus praegu hõre, mitte nagu korralikul seeneajal.

Mida arvavad võimalikust seenesaagist selle ala teadlased?