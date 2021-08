RAHVAKALENDER | Paasapäev on õunapüha

Paasapäeva tähistatakse Setumaal tänapäevalgi ja Obinitsas ning selle ümbruses on traditsiooniline kirikuskäik ja omaste haudadel söömine päevakorras selgi paasapäeval. Sel päeval on oodata kaugemal elavate sugulaste külaskäiku ja on põhjust valmistada pühadetoite ja pidada kirmast.