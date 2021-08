Metsamajandaja Graanuli tehingust: maailmas ainulaadset Imavere katsetehast ei müüdud. See on tõenäoliselt andmas reaalseid tulemusi

Selle nädala mõjukaim äriuudis on, et puitpelleteid tootva suurettevõtte Graanul Investi omanikud Raul Kirjanen ja Anders Anderson müüsid suure osa ettevõttest USA ettevõttele Apollo Global Management.

Graanul Investil on kolmes Balti riigis ja USAs kokku 12 tehast enam kui 500 töötajaga. Ettevõte on on viimase kolme aastaga teeninud ligi 150 miljonit eurot puhaskasumit. Palusime tehingu tausta ja võimalikke tagajärgi kommenteerida Eesti ühel tuntumal metsamajandajal ja sektori õiguste eest seisjal Mati Erikul.