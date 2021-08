Spetsialistid selgitavad, kuidas peaks jalgratturid maanteel sõitma: hanereas või kõrvuti?

Politsei- ja piirivalveameti liiklusjärelevalvekeskuse patrullitalituse juhi Varmo Reinu sõnul maanteel jalgratturitega õnneks väga palju õnnetusi ei juhtu, kuid on siiski omad ohukohad.

“Vahel ei hoia mööduvad sõidukid jalgratastest piisavat külgvahet. Kui üks suur auto mööda sõidab, tekib tõsine õhuvool, mis võib jalgratturi kaasa tõmmata,” ütleb ta.

Eesti Jalgratturite Liidu pressijuht Liisi Alamaa ütleb, et kui liiklust on rohkem, võiks võistlusteks treenimisel sõita hanereas.

“Sellel on omad plussid ja miinused. Kui grupp sõidab hanereas ja rattureid on palju, siis autol on keerulisem mööduda. Samas on nad rohkem tee ääres ja selle võrra võiks olla lihtsam,” arutleb ta.