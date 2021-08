Mustikatel on hämmastavad tervendavad omadused, aga millised?

5. Mustikad sisaldavad võimsas koguses antioksüdante Mustikad asuvad päris ORAC-skaala tipus (millega mõõdetakse antioksüdantseid omadusi), sest sisaldavad rohkesti aineid, mis eemaldavad kehast kahjulikud vabad radikaalid ja ennetavad oksüdatiivsetstressi. Lisaks sellele, et mustikates on hunnikute viisi antioksüdantseid antotsüaniine (looduslikud taimepigmendid), soodustavad nad ka keha kahe kõige tähtsama antioksüdantse ensüümi – superoksiidi dismutaasi ja katalaasi – tootmist ja funktsioneerimist. Ning kuigi värsked kultuurmustikad edendasid kõiki teisi testis osalenud puu- ja juurvilju, ei ole nende antioksüdantne võimekus siiski võrreldav metsikute mustikatega, millel oli kõige suurem skoor.

3. Hämmastav, kuid mustikad aitavad eluiga pikendada Hilisemad vananemisprotsessid ja pikem eluiga ning seda kõigest tänu mustikate söömisele – kõlab hästi, kas pole? Uurijad on leidnud, et mustikad mõjutavad vananemisega seotud geene ja panevad varbussid (ümarussid, keda sageli pikaealisuse uuringutes kasutatakse) 28 % kauem elama, nii et maksimaalne eluiga tõuseb 14 % (inimese eluaeale otse üle kandes annaks see juurde koguni 20 aastat). Mustikad on uuringutes tõestanud ka oma adaptogeenseid omadusi, kuna nende tarbimise järel täheldati paremat taluvust keskkonnast tingitud stressile ja suuremat vastupanu degeneratiivsetele haigustele.

2. Mustikad reguleerivad vererõhku Mustikad rahustavad veresooni ja muudavad arterid elastsemaks, alandades seeläbi vererõhku. Ühes uuringus leiti, et kõige regulaarsemalt ja suuremas koguses mustikaid tarbinutel oli 8 % väiksem risk hüpertoonia tekkeks. Ühes loomkatses aga leiti, et mustikad alandasid süstoolset vererõhku kuni 30 % ja seda isegi väga kõrge rasvasisaldusega dieedi puhul.

2015. aastal ajakirjas Journal of Agricultural and Food Chemistry avaldatud uuring leidis, et mustikaekstrakt mõjus periodontiidiga seostatud mikroorganism Fusobacterium nucleatum suhtes antibakteriaalselt. Mustikaekstrakt takistas püsiva bakteriaalse biokile moodustumist ning vähendas põletikuliste molekulide nagu interleukiini-6 vabastamist.

9. Mustikad parandavad eakate aktiivsust Uskuge või mitte, aga mustikad aitavad tõepoolest vanematel inimestel liikuda. Ajakirjas Applied Physiology, Nutrition and Metabolism avaldatud uuring näitas, et kaks tassi mustikaid päevas kuue nädala jooksul parandas märkimisväärselt vanemate inimeste liikumisvõimet, nii et nad kõndisid kiiremini, tegid astumisel vähem vigu ja suutsid jalgu paremini üksteise ette seada. Tänu mustikate söömisele vähenes vanurite kukkumise risk ja paranes üleüldine kehaline aktiivsus, seega aitavad mustikad elukvaliteeti parandada ja tervist säilitada.

7. Mustikad võitlevad rasvaga ja aitavad kaalutõusu ära hoida Mustikad vähendavad keha rasvasisaldust ja seda eriti kõhuõõne piirkonnas, kus on kõige suurem risk südame-veresoonkonna haiguste tekkeks. Mitmed uuringud on näidanud, et kui loomadele söödeti mustikaekstrakti ja nad said samal ajal kõrge rasvasisaldusega toitu, oli neil kokkuvõttes madalam kaalutõus ja väiksem keharasva kuhjumine kui kontrollgrupi loomadel. Uurijate sõnul on mustikaekstrakt suutnud ennetada ainevahetushäireid, mis toob kaasa suure hulga ebatervislike probleeme, sh ka ülekaalu. Mustikaekstrakt soodustab suhkru liikumist lihasrakkudesse, kus see muudetakse energiaks, mitte ei talletata rasvana.

6. Mustikad on looduslik vähiravi Mustikad sisaldavad rohkesti vähiga võitlevat ja resveratrooliga sarnanevat ühendit pterostilbene ning võitlevad kasvajatega muulgi moel. Mustikad aitavad ennetada DNA-kahjustust ning hoiavad seeläbi ära potentsiaalselt vähki põhjustavad mutatsioone. Samal ajal aeglustavad nad vähirakkude kasvu ja soodustavad apoptoosi ehk programmeeritud rakusurma pahaloomulistes rakkudes. Hiljutised uuringud näitavad, et mustikaekstraktid aeglustavad ka MMPs-i ehk destruktiivseid ensüüme, mis vähi levikut ja kasvamist soodustavad. Lisaks kõigele sellele tugevdavad mustikad looduslike tapjarakkude tegevust, mis sihivad ja hävitavad patogeene ning pahaloomuliste ilmingutega rakke.

10. Mustikad värskendavad, noorendavad ja parandavad nahka

Mustikatel on isegi kasulikud iluomadused. Mitu uuringut kinnitas, et mustikaekstrakt aitab taastada naha paksust ja prinkust, tekitab ühtlasema ja säravama jume ning vähendab kortsukesi.

11. Mustikad tugevdavad luid

Mustikad aitavad tagada tugevad tihedad luud. Kuna mustikad soodustavad luude ehitusrakkude teket, võivad mustikaekstraktid vähendada menopausijärgset luukaotust ning muuta luud murdudele vastupidavamaks.

12. Mustikad kaitsevad silmi degeneratiivsete haiguste eest

Mustikad vähendavad UV-kiirgusest ja veresoontehaigustest tingitud silmakahjustusi, parandavad rakkude ellujäämist ja aitavad nägemise halvenemist edasi lükata või isegi haigusprotsessi tagasipöörata.

13. Mustikad parandavad kognitiivseid funktsioone

Ulatuslikes uuringutes on leitud, et mustikaekstrakt aeglustab ajurakkude vanusest tingitud kahjustusi, kaitseb aju mäluga seotud piirkondi oksüdatiivse kahjustuse eest ning parandab üleüldist kognitiivset funktsiooni. Uurijad on leidnud, et mustikaekstrakti võime parandada aju vereringet võib ajutegevust märkimisväärselt elavdada ja toimivat mälu parandada. Lisaks võivad vähendada mustika polüfenoolid Alzheimeri tõvega seostatud kahjulike valkude (beeta-amüloidide) kogunemist.

Kuidas mustikad enda kasuks tööle panna?

Kuigi osad uuringud viidi läbi ka mustikamahla või värskete, külmutatud või pulbristatud marjadega, on enamikes kasutatud mustikaekstrakt soodne ja tõhus viis mustikatest maksimumi võtta. Värskeid orgaanilisi marju tasub alati lisada smuutidele või salatitele, neid pannkookidega serveerida või lihtsalt vahepalaks krõbistada.

Pidage meeles: metsmustikad on kasulikumad kui nende kodused versioonid.

Kui teil on õnne elada piirkonnas, kus metsas kasvavad mustikad, saate neid tervist turgutavaid marju terve sügavkülma täis varuda. Kui see aga pole võimalik, saate osta külmutatud, kuivatatud või pulbristatud metsmustikaid.

Mustikad turgutavad tervist nii mitmel moel, et tahaks öelda: liiga hea, et olla tõsi. Ent nii raku-, labori,- loom- ja inimkatsed on korduvalt tõestanud nende väikeste imemarjade erakordset füüsilist ja vaimset võimekust.

