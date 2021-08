Kurgikasvatajad: polegi varem sellist aastat olnud!

Ka Viljandimaal Vana-Karistes neljal hektaril kurke kasvatav Anneli Aasna kinnitas, et kui kurke hakkas juunis tulema, siis tuli neid korraga palju. Murelikuks tegi see, et vihma oli juulis väga napilt.

„Kellel on tilkkastmine all, on lihtsam. Kellel kastmist ei ole, neil oli keeruline, eriti kui pealt nii palju kõrvetab,” rääkis ta. Temal tuleb kastmisvesi jõest, nii et vett jagus, kuid põrgupalavad ilmad kippusid taimedele siiski vahepeal liiga tegema. Õnneks saabusid juuli lõpus päästvad vihmahood, mis janust maad kastsid.

„Polegi varem sellist aastat olnud, puhkajale sobiv, kuid taimekasvatajale tõeline õudusunenägu,” ütles Aasna. Sel aastal on tal kõik korjajad välismaalt ja selliste kuumade suvedega harjunud. Kohalikke töötajaid pole lihtsalt enam võtta.

Kokkuvõttes loodab ta tänavu korjata mullusest suurema saagi, mis läheb nii Salvestisse kui ka Põltsamaale. „Targa inimesena on suured lepingud tehtud,” naeris ta.