„Peet, kaalikas, tomat, kurk, kartul – kõik on Eestis kasvatatud,” viipab Moromõisa OÜ kaubamärgi all müüv Liidia Tartu siseturul. „Aga varsseller tuleb Hispaaniast. Tarbijat see eemale pole peletanud – kel sellerit vaja, see ostab ka,” ütleb Liidia ja lisab, et tema oli turul ka esimene, kes tõi müüki eksootilisema sidruni. „Tahan, et inimene saaks turule tulles kõik vajaliku ühest kohast kätte,” sõnab naine. Kaup näib värske ja ostjaid jagub.

Samas lähedal kaupleb Väljaotsa talu laua taga Toivo. „Kõige paremini läheb meil praegu värske kurk ja kartul, aga kõik roheline ka, till ja sibul,” selgitab mees. Tema sõnul on suurem osa müüdavast kasvatatud Eestis ning tekkinud on ka stabiilne ostjaskond, kes tee tema letini ikka ja jälle üles leiab.