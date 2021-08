Raul Kirjanen: tänane lahmimine metsanduses välistab suured investeeringud

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Läinud nädala pommuudis oli Euroopa suurima puidugraanulitootja Graanul Investi omanike Raul Kirjaneni ja Anders Andersoni otsus müüa enamusosalus rahvusvahelisele investeerimisettevõttele Apollo Funds.

Täpseid edasisi plaane asjaosalised avalikustanud ei ole, küll võib aga nii Apollo Fundsi esindaja kui ka Raul Kirjaneni seni öeldust järeldada koostöö jätkumist.

Tehingu suurust pooled ei avalda, kuid kindlasti on tegemist suurtehinguga, arvestades, et viimase kolme majandusaastaga on Graanul Invest teeninud ligi 150 miljonit eurot puhaskasumit. Kui 2018. aastal oli Graanul Investi puhaskasum 44,4 miljonit eurot ja 2019. aastal 42,3 miljonit eurot, siis mullusel pandeemia-aastal see mitte ei vähenenud, vaid kasvas veelgi: 53,5 miljoni euroni.

On avaldatud arvamust, et müügitehingu põhjus võib olla tüdimus looduskaitsjate kriitikast tehase ja üldse metsamajanduse suunas. Sellest konkreetsemaks müügi ajendiks võib pidada võimalikku taastuvenergiatoetuste strateegia muutust Euroopa liidus, mille esimeseks pääsukeseks on Graanul Investi ühe suurima sihtriigi Hollandi läinud aastal võetud ametlik kurss biomassi põletamise subsideerimine lõpetada.

Raul Kirjanen, kas teil on plaanis tehingust saadud rahaga teha selliseid suurinvesteeringuid Eesti metsamajandusse või -tööstusesse, mis sel turul midagi otsustavalt muudavad?

Eesti metsatööstuse kvalitatiivne hüpe eeldab teaduspõhiseid ja ratsionaalseid otsuseid metsade majandamiseks – selliseid, mis tagavad sektori konkurentsivõime ja metsast tuleva tooraine hea kvaliteedi. Praegune metsanduseteemaline asjakohatu lahmimine, hirmutamine ja hüplemine ühest seisukohast teise välistab suuremahulised investeeringud Eestisse.