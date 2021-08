SUUR RAHVAKÜSITLUS | “Äkki parteid lollitavad rahvast presidendiga?”

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Rahvaküsitlus presidendivalimiste teemal tõi välja mõndagi hämmastavat, näiteks selle, et venelaste silmad säravad poliitikast rääkides rohkemgi kui eestlaste omad. Või siis selle, et noored eestlased on sünnimaa tuleviku suhtes üsnagi apaatsed.

Mida aga veel selgus Maalehe ringsõidul mööda Harju- ja Läänemaad, kus presidendivalimiste teemal sai sõna ligi 30 lihtsat inimest? Kae perra!