Mustikasaak on tänavu nigel ja juurde neid ei kasva

Marjade ja seente kokkuostu ja hulgimüügiga tegeleva Põlvamaa ettevõtte Forber Group müügijuht Kristjan Pärnaste räägib, et metsamustikate õitsemise aeg on maikuust kuni juunikuuni ja metsasaaduste varumisel peavad nad ilma jälgima nagu põllumehed.

Kuumad ilmad juunikuus pidurdasid mustika kasvu oluliselt. Pärnaste lisab, et kui taim elab õitsemise aja üle, on kasvu lõppfaasis vaja kindlasti piisavalt niiskust, et mari suudaks taime küljes võimalikult suureks paisuda. Kuivuse tõttu on mustikaid sel aastal vähe ja juurde kasvamas neid loomulikult pole.

“Võib öelda, et mustikatega on kuiv olukord, sest metsad on kuivad. Hetkel on raske prognoosida, kui palju suudetakse marja varuda, aga kindel on see, et kodumaise marja saak on kõvasti kehvem kui eelmisel aastal.”

Pärnaste teab, et Rootsis kogub mustikahooaeg alles tuure, ja ta ootab huviga, millised uudised tulevad Rootsist