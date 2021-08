Paides on mõne aasta pärast kaks uut moodsat piimakombinaati

Osaühingu Nordic Milk ja aktsiaseltsi Tere juhatuse liige Ülo Kivine: "Oleme juba paar aastat oma plaane ja tulevikuvisioone sidunud uue tehasega, mille käigus on arutlusel olnud erinevad asukohad. Kuna vana Paide piimakombinaat kuulub ASile Tere, on seal uue tehase jaoks piisavalt maad.

Tegelesime algul sellega, et vanadesse hoonetesse uus sisu planeerida, kuid mida aeg edasi, seda rohkem saime aru, et efektiivsem on rajada täielikult uus tehas. Alustasime möödunud aastal kinnistu korrastamisega, mille käigus lammutasime vanad hooned ja tegime krundi korda.

Koht on hea ligipääsuga ning tähtis on ka logistiline pool. Kuna varume päevas üle paari­kümne autotäie piima, siis sõidame selleks aastas ligi 1,5 miljonit kilomeetrit. Lisaks toimub tänapäeval farmides lüps 24/7 ja piimaauto saabumine peab olema väga kitsas ajakoridoris. Seepärast on Kesk-Eesti kombinaadi jaoks ideaalne koht."