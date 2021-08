Tomatitel paks nahk? See sõltub nii sordist, kastmisest kui ka kõrgest temperatuurist.

Eriti paistis silma "Malle", mille viljad olid tavalisest mõnevõrra väiksemad ja koor varasematest aastatest palju paksem. Kuna klaaskasvuhoone on hästi ventileeritav (neli avatavat klaasluuki katuses, neli külgseintes, lisaks uksed kahes otsas), ei tulnud pähegi, et tomatipreilile sellest värskusest veel väheks jääb.

Et tomatitaimed kasvavad kergel liivapõhisel kompostmullal ja said kastetud iga paari päeva tagant, ning ka väetatud, on põhjus hoopis muus. Nüüd, tagantjärele tarkusena teame, et tomatite paksunahalisus sõltub nii sordist, kastmisest, aga ka (üli)kõrgest temperatuurist, millega me piisavalt ei tegelenud.