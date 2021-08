Robotile võib kindel olla, ta teeb veatult ka kõige tüütumaid töid

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Tehnoloogia areng on teinud robotid odavamaks. Mis kunagi paistis kauge tulevik, on saanud reaalsuseks paljudele väikestele ja keskmistele ettevõtetele – seda nii tootmises, koostes kui ka teenuste valdkonnas ning kahtlemata ka puidu- ja mööblitööstuses. Integreerides robotid ettevõtte protsessidesse, on võimalik muuta töökeskkonda paremaks nii klientide kui ka töötajate jaoks.

On mõningad tegevused, kus inimene on absoluutselt vajalik. Klienditeeninduses tuleb kindlasti kasuks, kui inimesega suhtleb inimene.

Mõned teised operatsioonid, näiteks kasti transport ühest kohast teise, ei vaja ilmtingimata kogu seda potentsiaali, mida inimaju pakub. Lastes selle operatsioonilõigu teha masinal, vabastame inimeste produktiivsuse tegemaks asju, milleks on võimeline ainult inimene.

Inimesed on loomu poolest veaaltid, eriti siis, kui töö iseloom eeldab nn rööprähklemist ehk mitme asjaga paralleelselt tegelemist. Oled sa kunagi võtnud kommi paberist, visanud kommi prügikasti ja pistnud paberi suhu?