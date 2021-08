Teiste arvel rikastumine on ikka olnud ihaldatud eesmärk ja selles mõttes ei ole kratt oma tähendust kaotanud

Rasmus Merivoo on oma filmis “Kratt” sidunud mütoloogia ja aktuaalsed teemad. Tegelased on ema ja isa lastega, kes elavad linnas, ja maavanaema. Laste nutisõltuvus põrkub vastu maaelu lihtsat tegelikkust, aimuvad eri põlvkonnad ja elustiilid. Vanaema on suulise pärimuse kandja, kohalik raamatukogu peidab kirjalikku pärimust aastasadade tagant. Siin on kogukond ja vallavalitsus, inimeste soovid ja vajadused, millest vallavõim välja ei tee, sest seda manipuleerivad kohalikud hallid kardinalid. Siin on loodusearmastajad ja -kaitsjad ning lihtsakoeline harvesterijuht, keda painab sundmõte kogu aeg raiuda. On ka klassikaline vastandus: kirikuõpetaja ja vanakuri ise.