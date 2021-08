Arvestades pirnide suhkrurikkust, on nad ka üpris kaloririkkad. Sajagrammine värske pirn väärindub sööja organismis 50–60 kilokaloriga.

Neli-viis korda kaloririkkamad on aga kuivatatud pirnid. Et kuivatamisel aurub enamik veest ja suhkrud kontsentreeruvad, siis kuivatatud pirnid on magusad, suhkrurikkad ja suure energiaväärtusega.