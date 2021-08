See on kõige ohtlikum gladioolihaigus, mida põhjustab haigusetekitaja Botrytis gladiolorum. Haigus kahjustab gladioolitaime kõiki osi: õisi, lehti, varsi ja mugulsibulaid. See haigus võib põhjustada õisiku täielikku deformeerumist ja hävingut, mugulsibulate massilist mädanemist vegetatsiooniperioodi lõpul, kuivatamise ajal ja säilitamisel.

Gladiooli hahkhallitus levib nii niiskel kui põuasel suvel ja algab lehtede laigustumisest ning lõpeb kogu taime hävimisega.