Kombainiralli: tore oli näha võrdseid kombaine kõrvuti vilja koristamas, aga äge oli ka hooldemeeskondade tegevus

Kuigi algul oli plaan alustada teisipäeval võistukoristust rukkipõllust, oli see hommikul märg ja kiirkorras otsustati esimene päev veeta rapsipõllul. ”Ma nägin unes rukkipõldu, aga siis tulime hoopsi rapsi,” naeris üks pilootidest ehk kombaineritest. Rukkisse jõuti eile ennelõunal ja täna võrreldi puhastamisele, hooldusele jms-le kuluvat aega ning jõudu.

Wihuri Agri turundusjuht Ulvi Kullerkupp ütles, et võistlus läks väga kenasti: "Tore oli näha, kuidas võrdsed kombainid kõrvuti vilja koristasid, aga äge oli vaadata ka hooldemeeskondade tegevust – igal firmal oli hooldebuss kaasas, mis oli vajadusel kohe valmis startima, aga õnneks läks kõik suuremate apsakateta. Ja ilmataat hoidis meid.”

Kombainid olid kõik rootorkombainid. "Kui kümnekonna aasta eest olid valdavad trumliga koristusmasinad ning rootor oli uudis, siis nüüd kasutavad kõik suuremad põllupidajad rootoreid, mille jõudlus on suurem," selgitasid Dotnuva Balticu esindajad. Just Case IH, mille vahendaja Dotnuvos praegu on, oli Eesti esimene rootorkombain.